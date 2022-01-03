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Туристы провалились под лед лебединого озера на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Алтайтурцентр»

Люди пытались бесплатно пройти в заказник в Алтайском крае, где зимуют лебеди, и провалились под лед водоема, сообщили очевидцы в соцсетях.

Сотни лебедей ежегодно прилетают на незамерзающий озера Алтайского края, чтобы перезимовать. Еще в 1973 году в Советском районе создали Лебединый заказник. Здесь расположены небольшие незамерзающие всю зиму озера, со дна которых бьют ключи, даже в сильные морозы сохраняющую температуру 4-6 градусов выше ноля.

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«Вход к озеру платный, если пройти на мостик. Однако с берега и по льду можно пройти беспрепятственно. Люди воспользовались законным правом доступа к водным объектам. Скучковавлись и не подумали о том, что лёд может не выдержать. В итоге в воде оказались взрослые и дети. К счастью, в этом месте мелко», — сообщил один из краевых пабликов «ВКонтакте».

Полностью озера не замерзают, но у берега образуется ледяная корка. Момент происшествия попал на видео.

Это единственное в России место, куда массово на зимовку прилетают лебеди-кликуны. При этом остается загадкой — откуда именно прилетают сотни птиц.

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