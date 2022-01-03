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Материалы для ремонта и услуги бригад подорожают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Услуги ремонтных бригад в 2022 году могут вырасти в цене на 20%, а строительные и отделочные материалы подорожают на 10%, спрогнозировала дизайнер студии «Т2» Наталья Тарасевич.

«Строительные и черновые материалы (штукатурка, блоки, кирпич) уже в начале года подорожают на 10%, сантехника будет расти в цене где-то на 7%. Цены на обои, плитку и мебель тоже будут расти, но не так значительно», — цитирует РИА Новости Тарасевич.

По ее мнению, цены на ремонтные услуги в 2022 году тоже увеличатся. В среднем их стоимость может вырасти на 20%, это связано со стабильно высоким спросом и все еще актуальной проблемой дефицита рабочей силы.

Наибольший подъём цен на услуги ремонтников возникнет в апреле-мае, когда оживет сегмент загородного строительства и оттянет часть специалистов на себя, добавил руководитель ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян.

В России весь 2021 год росли цены на строительные материалы. По данным Росстата, за 11 месяцев они в целом увеличились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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