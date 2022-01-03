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Загитова высказалась о завершении карьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подтвердила, что не завершила карьеру, но ей не хватает физической формы для участия в крупных соревнованиях.

«Нет, конечно (не объявляла о завершении карьеры). Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы», — сказала Загитова в интервью сайту МОК.

Фигуристка призналась, что пока ей тяжело смотреть фигурное катание, потому что она думает, что тоже могла бы выступать, она до сих пор переживает ощущения старта, «когда захватывает дух, появляется чувство эйфории».

Чемпионка поделилась, что пока не знает, вернется ли в фигурное катание и в каком амплуа. «Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим», — сказала она.

Спортсменка приостановила карьеру в 2019 году, в 2021 году она была исключена из состава сборной России и выступает только в шоу. Также она ведет передачу «Ледниковый период».

Загитова — единственная российская фигуристка, выигравшая Олимпиаду (2018 год), чемпионат мира (2019), чемпионат Европы (2018) и финал Гран-при (2018).

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