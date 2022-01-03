Непряева выиграла вторую гонку подряд на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Непряева преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 51,3 секунды. Второй финишировала норвежка Хейди Венг (отставание 3,7 секунды), третий результат у финки Кристы Пярмякоски (+4,8).

Еще одна россиянка Татьяна Сорина проиграла Непряевой 53,1 секунды и заняла 10-е место.

Для Непряевой победа в масс-старте стала второй подряд на «Тур де Ски». 1 января на этапе в немецком Оберстдорфе россиянка победила в спринте классическим стилем и возглавила общий зачет многодневки.

«Тур де Ски», объединяющая три этапа Кубка мира, стартовала 28 декабря. Всего в рамках многодневки состоится шесть гонок. Заключительный старт пройдет 4 января также в Валь-ди-Фьемме.