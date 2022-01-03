Поручения Путина обезопасят труд шахтеров

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации работы шахт и шахтеров в России — список опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Должны быть внесены поправки в КоАП, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

Российский лидер поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом.

Будет рассмотрен вопрос об увеличении за счет владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП на таких объектах.

Поручения даны по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое прошло 2 декабря 2021 года.