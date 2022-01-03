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Вице-спикер Госдумы призвал ликвидировать кладбище у Кремля

Источник:
Sibnet.ru
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Некрополь у кремлевской стены на Красной площади стоит ликвидировать, а тело Ленина вынести из Мавзолея, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Все это (захоронения) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — цитирует РИА Новости Чернышова.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — добавил вице-спикер Госдумы.

Он напомнил, что Ленин никогда не изъявлял желания быть выставленным после смерти подобно мумии.

В последние годы перезахоронить тело Ленина предлагали глава Чечни Рамзан Кадыров, первый президент СССР Михаил Горбачев, журналистка Ксения Собчак и кинорежиссер Никита Михалков. В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о перезахоронении тела Ленина не является насущным — «сейчас другая повестка дня».

Всего в некрополе около стена Кремля покоятся более 400 человек — это первые революционеры, иностранные коммунисты, все советские генсеки (кроме Хрущева), многие члены политбюро, а также первый космонавт Юрий Гагарин и конструктор ракет Сергей Королев.

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