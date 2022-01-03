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Определены сроки годности «прошлогодних» салатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления, в среднем срок годности этого блюда — 12 часов, сообщил Роспотребнадзор в Instagram.

В салатах смешиваются продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата зависит от рецепта. Майонез или другой соус только ускоряют размножение микробов.

Поэтому салаты относятся к скоропортящимся продуктам и хранить их нужно в холодильнике при температуре +2…+6 градусов Цельсия.

На какой срок годности салата можно опираться:

  • Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12;
  • Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12);
  • Салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12);
  • Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов;
  • Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов;
  • Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.

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