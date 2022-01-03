Определены сроки годности «прошлогодних» салатов

Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления, в среднем срок годности этого блюда — 12 часов, сообщил Роспотребнадзор в Instagram.

В салатах смешиваются продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата зависит от рецепта. Майонез или другой соус только ускоряют размножение микробов.

Поэтому салаты относятся к скоропортящимся продуктам и хранить их нужно в холодильнике при температуре +2…+6 градусов Цельсия.

На какой срок годности салата можно опираться: