Определены сроки годности «прошлогодних» салатов

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления, в среднем срок годности этого блюда — 12 часов, сообщил Роспотребнадзор в Instagram.
В салатах смешиваются продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата зависит от рецепта. Майонез или другой соус только ускоряют размножение микробов.
Поэтому салаты относятся к скоропортящимся продуктам и хранить их нужно в холодильнике при температуре +2…+6 градусов Цельсия.
На какой срок годности салата можно опираться:
- Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12;
- Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12);
- Салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12);
- Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов;
- Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов;
- Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.
DIGERSДальше урала никто не выигрывает...
лачиновЗвездная болезнь однако началась у ребят. Печально.
Иркут 69Не рановато ли зазвездились? Они ничего не выиграли и уже такое начало.... А потом мы удивляемся отчего...
west_nikНацизм, против которого боролись США и Великобритания... Наблюдаем сегодня обратное, Штаты как раз поддерживают...