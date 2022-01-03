ГИБДД получит экспресс‑тесты для выявления пьяных

Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в этом году.

«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», — цитирует ТАСС ведомство.

В МВД России уже прорабатывали вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах. Применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.

В ведомстве отмечали, что при отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными, он направляется на медицинское освидетельствование.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что каждое 12-е ДТП происходит по вине пьяных водителей.