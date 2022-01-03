НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД получит экспресс‑тесты для выявления пьяных

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Фото: © пресс-служба Госдумы

Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в этом году.

«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», — цитирует ТАСС ведомство.

В МВД России уже прорабатывали вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах. Применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.

В ведомстве отмечали, что при отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными, он направляется на медицинское освидетельствование.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что каждое 12-е ДТП происходит по вине пьяных водителей.

Еще по теме
QR-права и новые штрафы: что ждет автомобилистов в 2022 году
Президент отменил обязательный техосмотр для личных авто
Уголовное наказание ввели для водителей-лихачей
Вице-премьер призвал изменить норму алкоголя для водителей
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Сибиряки почувствовали себя на рынке труда стабильнее всех россиян
«Столото» назвал регионы с наибольшим выигрышем в лотерею
Девять детей отравились парами хлора в Омске
Новосибирец снял туманность Конская голова
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Энтузиаст показал первый S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

DIGERS

Дальше урала никто не выигрывает...

лачинов

Звездная болезнь однако началась у ребят. Печально.

Иркут 69

Не рановато ли зазвездились? Они ничего не выиграли и уже такое начало.... А потом мы удивляемся отчего...

west_nik

Нацизм, против которого боролись США и Великобритания... Наблюдаем сегодня обратное, Штаты как раз поддерживают...
Sibnet.Ru