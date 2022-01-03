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«Страшные» картинки предложили нанести на алкоголь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компании, распространяющие алкогольную продукцию, должны размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с сигаретными пачками, заявил депутат Султан Хамзаев.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», — цитирует РИА Новости Хамзаева.

По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что «алкоголь убивает в любом количестве».

Хамзаев руководит проектом «Трезвая Россия», он уже выступал с подобной инициативой, и его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав России тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.

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