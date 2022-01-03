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«Столото» назвал регионы с наибольшим выигрышем в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Столото» представило рейтинг самых удачливых регионов России по общей сумме выигрышей в новогоднем тираже, где разыгрывался миллиард, сообщает пресс-служба компании.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14, 4 миллиона билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2,9 миллиарда рублей. Помимо лотерейных мультимиллионеров из Москвы и Краснодарского края, каждый из которых выиграл по 500 миллионов рублей, 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 миллиона рублей.

Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей.

Наибольшее количество победителей, выигравших по 1 миллиону рублей по итогам праздничного тиража «Русского лото» также приходится на Москву, где 15 участников стали лотерейными миллионерами. На втором месте по количеству миллионеров – Санкт-Петербург: шесть жителей Северной столицы выиграли по 1 миллиону рубля. 

По два лотерейных миллионера появились в Ставропольском крае, Республике Коми, Краснодарском крае (помимо мультимиллионера), в Ярославской и Московской областях.

Также на одного лотерейного миллионера стало больше в Карелии, Якутии, Камчатском крае, Ставропольском крае, Красноярском крае, Хабаровском крае, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, во Владимирской, Астраханской, Кировской, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Воронежской, Томской, Нижегородской, Амурской, Вологодской, Пензенской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях.

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