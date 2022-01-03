Девять детей отравились парами хлора в Омске

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Прокуратура проверит информацию об отравлении парами хлора девяти детей в спортивно-оздоровительном центре Омска, сообщает ведомство.
Ночью в больницу госпитализировали девять несовершеннолетних
с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января одного из
спортивно-оздоровительных центров в Омске.
Прокуратура даст оценку соответствия оказываемых
организацией услуг установленным требованиям, в том числе
санитарно-эпидемиологическим. По результатам проверки при наличии оснований
будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.