НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Девять детей отравились парами хлора в Омске

Источник:
Sibnet.ru
445 0
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Прокуратура проверит информацию об отравлении парами хлора девяти детей в спортивно-оздоровительном центре Омска, сообщает ведомство.

Ночью в больницу госпитализировали девять несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске.

Прокуратура даст оценку соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Еще по теме
Полиция проверит видео с издевательствами над собакой в Новосибирске
Барнаулец упал со скалы при запуске фейерверка
Пять человек в новогоднюю ночь погибли в пожаре в Иркутской области
Subaru влетел в опору моста в Новосибирске, двое погибли
смотреть все
Омск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибиряки почувствовали себя на рынке труда стабильнее всех россиян
«Столото» назвал регионы с наибольшим выигрышем в лотерею
Девять детей отравились парами хлора в Омске
Новосибирец снял туманность Конская голова
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Энтузиаст показал первый S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору
Обсуждение (0)
Картина дня
Поручения Путина обезопасят труд шахтеров
Вице-спикер Госдумы призвал ликвидировать кладбище у Кремля
Глава Минприроды заявил о нескончаемости полезных ископаемых
Депутат высказалась против пособий для безработных
О самом главном
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Что предсказали Ванга, Нострадамус и Мессинг на 2022 год
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
23
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
22
Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией
21
Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году
20
Украина закрыла свои порты для российских судов
20
Россия изменила концепцию борьбы с преступностью
Sibnet.Ru