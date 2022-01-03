Девять детей отравились парами хлора в Омске

Прокуратура проверит информацию об отравлении парами хлора девяти детей в спортивно-оздоровительном центре Омска, сообщает ведомство.

Ночью в больницу госпитализировали девять несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске.

Прокуратура даст оценку соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.