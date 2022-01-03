Новосибирец снял туманность Конская голова

Фотограф Алексей Поляков сфотографировал туманность Конская голова в Орионе, сообщил он на своей странице в Instagram.

«Какая же красота, управлять сетапом (оборудованием через программу) со второго этажа, лежа в кровати, за бортом 31 градусов мороза, а тебе даже на улицу не нужно выходить, вся информация прилетает прям на смартфон», — написал фотограф.

Конская Голова — одна из наиболее известных туманностей. Впервые была обнаружена в 1888 году на фотографиях Гарвардской обсерватории.

Она видна как темное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды. Темный фон туманности возникает в основном за счет поглощения света плотным слоем пыли, хотя есть участки, на которые падает тень от основания «шеи» Конской Головы.

Истекающий из туманности газ движется в сильном магнитном поле. Яркие пятна в основании туманности Конская Голова — это молодые звезды, находящиеся в процессе формирования.