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Новосибирец снял туманность Конская голова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/NSK365

Фотограф Алексей Поляков сфотографировал туманность Конская голова в Орионе, сообщил он на своей странице в Instagram.

«Какая же красота, управлять сетапом (оборудованием через программу) со второго этажа, лежа в кровати, за бортом 31 градусов мороза, а тебе даже на улицу не нужно выходить, вся информация прилетает прям на смартфон», — написал фотограф.

Конская Голова — одна из наиболее известных туманностей. Впервые была обнаружена в 1888 году на фотографиях Гарвардской обсерватории.

Она видна как темное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды. Темный фон туманности возникает в основном за счет поглощения света плотным слоем пыли, хотя есть участки, на которые падает тень от основания «шеи» Конской Головы.

Истекающий из туманности газ движется в сильном магнитном поле. Яркие пятна в основании туманности Конская Голова — это молодые звезды, находящиеся в процессе формирования.

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