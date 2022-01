Муцениеце в «Ледниковом периоде» станцевала на шесте в коньках

Пара Агаты Муцениеце и Александра Энберта выступили в полуфинале «Ледникового периода» с очень страстным и сексуальным номером. Для этого актриса даже забралась на пилон в коньках.

Муцениеце и Энберт выступили под песню «My Tunnels Are Long and Dark These Days» Асафа Авидана. Актриса была в шерных кожаных брюках и коротком топе, а фигурист в черных брюках и рубашке.

Агата Муцениеце задействовала для выступления пилон. Она показала несколько несложных элементов, но произвела впечатление на ведущего и судей.

«Чтобы на пилоне, да еще в коньках — такое мы видим впервые!» — сказал ведущий Алексей Ягудин после выступления пары.

За выступление Муцениеце и Энберт получили высокие оценки: артистизм все судьи оценили на 6 балов, а за технику ниже «шестерок» поставили Роман Костомаров и Татьяна Навка, они выставили паре 5.9 балла.