Сибиряки почувствовали себя на рынке труда стабильнее всех россиян

Жители Сибири чувствуют себя гораздо более стабильно на рынке труда, чем другие россияне, сообщает служба исследований hh.ru.

Индекс самочувствия российских работников, который включает в себя пять ключевых показателей (оценки стабильности на текущем месте работы; сложности поисков работы; критичности поисков работы; готовность снизить зарплатные притязания; оценка шансов в поиске работы в ближайшей перспективе), накануне четыертого квартала 2021 снова опустился ниже нуля после нескольких кварталов роста.

Наиболее выраженный негативный окрас настроения имеют соискатели из банковского сектора, юристы и специалисты из сферы развлечений и медиа. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели из сферы продаж, строители и специалисты по недвижимости, а также медики и кадры из ресторанно-гостиничного направления.

Среди регионов России наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из Москвы, Московской области и Центрального федерального округа. Зато наиболее уверенно относительно других себя чувствуют соискатели в Сибири и на Дальнем Востоке.

В сравнении с общими показателями по стране, сибирские соискатели также чувствуют себя более уверенно на рынке труда, об этом говорит положительный индекс настроения (0,02), который сохранился в регионе с третьего квартала, и не снизился, в отличие от тренда по стране в целом.

Это означает, что работники из Сибирского ФО, в том числе из Новосибирской области, не видят серьезной угрозы увольнения на текущем месте работы и позитивно оценивают свои шансы в трудоустройстве.