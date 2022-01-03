НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Сибиряки почувствовали себя на рынке труда стабильнее всех россиян

Источник:
Sibnet.ru
221 1
Фото: © Sibnet.ru

Жители Сибири чувствуют себя гораздо более стабильно на рынке труда, чем другие россияне, сообщает служба исследований hh.ru.

Индекс самочувствия российских работников, который включает в себя пять ключевых показателей (оценки стабильности на текущем месте работы; сложности поисков работы; критичности поисков работы; готовность снизить зарплатные притязания; оценка шансов в поиске работы в ближайшей перспективе), накануне четыертого квартала 2021 снова опустился ниже нуля после нескольких кварталов роста.

Наиболее выраженный негативный окрас настроения имеют соискатели из банковского сектора, юристы и специалисты из сферы развлечений и медиа. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели из сферы продаж, строители и специалисты по недвижимости, а также медики и кадры из ресторанно-гостиничного направления.

Среди регионов России наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из Москвы, Московской области и Центрального федерального округа. Зато наиболее уверенно относительно других себя чувствуют соискатели в Сибири и на Дальнем Востоке.

В сравнении с общими показателями по стране, сибирские соискатели также чувствуют себя более уверенно на рынке труда, об этом говорит положительный индекс настроения (0,02), который сохранился в регионе с третьего квартала, и не снизился, в отличие от тренда по стране в целом.

Это означает, что работники из Сибирского ФО, в том числе из Новосибирской области, не видят серьезной угрозы увольнения на текущем месте работы и позитивно оценивают свои шансы в трудоустройстве.

Еще по теме
Поручения Путина обезопасят труд шахтеров
Депутат высказалась против пособий для безработных
Каждый пятый россиянин мечтает сократить новогодние праздники
Календарь праздников: как работаем и отдыхаем в 2022 году
смотреть все
Новосибирск #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибиряки почувствовали себя на рынке труда стабильнее всех россиян
«Столото» назвал регионы с наибольшим выигрышем в лотерею
Девять детей отравились парами хлора в Омске
Новосибирец снял туманность Конская голова
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Энтузиаст показал первый S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору
Обсуждение (1)
Картина дня
Поручения Путина обезопасят труд шахтеров
Вице-спикер Госдумы призвал ликвидировать кладбище у Кремля
Глава Минприроды заявил о нескончаемости полезных ископаемых
Депутат высказалась против пособий для безработных
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

DIGERS

Дальше урала никто не выигрывает...

лачинов

Звездная болезнь однако началась у ребят. Печально.

Иркут 69

Не рановато ли зазвездились? Они ничего не выиграли и уже такое начало.... А потом мы удивляемся отчего...

west_nik

Нацизм, против которого боролись США и Великобритания... Наблюдаем сегодня обратное, Штаты как раз поддерживают...
Sibnet.Ru