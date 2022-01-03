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Уникальная операция в Новосибирске спасла мужчину с необычным сердцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НМИЦ имени Мешалкина

Хирурги Центра Мешалкина избавили от аритмии пациента с тяжелой аномалией развития сердца

Специалисты НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина выполнили уникальную для российской кардиохирургической практики операцию 30-летнему пациенту со сложным врожденным пороком и сопутствующим нарушением ритма сердца, сообщает Центр.

У 30-летнего Константина из Великого Новгорода тяжелая врожденная аномалия развития сердца: имеет две камеры (в норме – четыре), представлено единственным предсердием и желудочком, ввиду чего работает с удвоенной нагрузкой. В течение жизни мужчина перенес несколько этапов паллиативной хирургической коррекции порока, позволяющей снизить объемную нагрузку на единственный желудочек сердца.

Но иногда после «открытых» вмешательств на сердце появляются аритмии, связанные с хирургическим доступом. Рубцовые изменения стенки камер сердца, возникшие в месте доступа при оперативном вмешательстве, приводят к нарушению ритма.

В отдаленном послеоперационном периоде у пациента развилась аритмия, характеризующаяся учащенным сокращением предсердий (около 200-400 в минуту).

У мужчины заболевание проявлялось внезапными приступами сердцебиения, сопровождающимися общей слабостью, снижением физической выносливости, одышкой.

Помимо этого, трепетание предсердий усугубило течение врожденного порока сердца. По этой причине несмотря на высокую техническую сложность, связанную с анатомическими особенностями, мужчине требовалось хирургическое лечение аритмии.

В стандартной ситуации хирургическое лечение аритмии (радиочастотную аблацию) выполняют через пункцию бедренной вены. В данном случае добраться до источника патологического возбуждения, используя стандартный доступ, ввиду перенесенной хирургической коррекции врожденного порока сердца, было невозможно.

Единственным являлся доступ через главный артериальный сосуд – аорту. У стандартных катетеров, используемых в мировой практике при лечении нарушений ритма сердца, кривизна и гибкость ограниченны, что не позволяет эффективно позиционировать катетер в очаг аритмии при сложной анатомии сердечно-сосудистой системы. В связи с этим пациенту было отказано в хирургическом лечении в других медицинских учреждениях страны.

Единственной альтернативой являлась операция с использованием уникальной роботизированной навигационной системы. Высокая гибкость и подвижность катетера установки позволили хирургам достичь необходимые участки сердца и купировать очаги патологической электрической активности. Специалисты Центра Мешалкина единственные в стране используют данную технологию в практике. 

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