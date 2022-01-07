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Победителей «Ледникового периода» определят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Финал проекта «Ледниковый период» на Первом канале состоится в субботу, 8 января. Участники покажут свои лучшие номера за все шоу, а в итоге победители определятся по оценкам жюри и зрительскому голосованию.

В «Ледниковом периоде» будет традиционно две пары победителей. Главная победа достанется паре, которая на протяжении последних выпусков получала больше всего баллов от судей. Среди лидеров пары Федора Федотова с Татьяной Волосожар и Кирилла Зайцева с Оксаной Домниной.

Борьба за приз зрительских симпатий может развернуться между парами Дани Милохина с Евгенией Медведевой и Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым. У первых самые высокие просмотры в социальных сетях, вторые чаще всех попадали в номинацию, но всегда получали огромную поддержку от зрителей, благодаря чему остались в проекте.

Судить финальные выступления будут Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.

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