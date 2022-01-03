Глава Минприроды заявил о нескончаемости полезных ископаемых

Запасы полезных ископаемых в России не кончатся никогда, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — сказал Козлов в интервью «Известиям».

По его словам, у страны есть геологические, извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Последняя категория — это то, что сейчас экономически выгодно добывать.

«Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями», — отметил глава Минприроды.

Сейчас Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых: по золоту, серебру, меди и другим. Традиционно самые большие перспективы у Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений.