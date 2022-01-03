Глава Минприроды заявил о нескончаемости полезных ископаемых

Запасы полезных ископаемых в России не кончатся никогда, заявил глава Минприроды Александр Козлов.
«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», — сказал Козлов в интервью «Известиям».
По его словам, у страны есть геологические, извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Последняя категория — это то, что сейчас экономически выгодно добывать.
«Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями», — отметил глава Минприроды.
Сейчас Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых: по золоту, серебру, меди и другим. Традиционно самые большие перспективы у Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений.
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