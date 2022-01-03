Байден пообещал «решительный ответ» при вторжении России

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон и его союзники готовы принять решительные меры в случае российского вторжения на Украину, сообщил Белый дом.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры решительно ответят, если Россия примет дальнейшие меры по вторжению на Украину», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты России с НАТО и ОБСЕ.

В ночь с 30 на 31 декабря Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и предупредил его о мерах в случае военной агрессии в отношении Украины. Президент США подчеркнул, что значительного прогресса на переговорах о гарантиях безопасности можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации.

Путин в ходе разговора заявил американскому лидеру, что введение «беспрецедентных санкций», которыми Запад грозит России, может привести к полному разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном.