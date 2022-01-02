Зайцев и Домнина поразили жюри катанием без коньков

Выступление актера Кирилла Зайцева и Оксаны Домниной в полуфинале «Ледникового периода» поразило жюри, участники откатали весь номер в одной паре коньков на двоих.

Зайцев и Домнина в 12-м выпуске «Ледникового периода» выступили с номером в русско-народном стиле. При этом основою часть постановки участники катались на одной ноге.

Жюри осталось в восторге от выступления, поставив за технику и артистизм высшие баллы. Больше всего хвалили силу и выдержку участников, которые выполнили трюки, стоя на одной ноге.

Кирилл Зайцев рассказал, что на номер команду вдохновила автобиографическая книга олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. Описывая свое детство, фигурист рассказывал, что, когда ему подарили первые коньки, он поделился ими со своей сестрой. Вместе они катались в одной паре коньков на двоих.

По итогам 12-го выпуска «Ледникового периода» Кирилл Зайцев и Оксана Домнина располагаются на второй строчке в турнирной таблице проекта с 59.90 балла. На первом месте пара Татьяны Волосожар и Федора Федотова (59.98 балла).

Победителя проекта «Ледникового периода» выберут в финале, который покажут 8 января в эфире Первого канала.