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Зайцев и Домнина поразили жюри катанием без коньков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Выступление актера Кирилла Зайцева и Оксаны Домниной в полуфинале «Ледникового периода» поразило жюри, участники откатали весь номер в одной паре коньков на двоих.

Зайцев и Домнина в 12-м выпуске «Ледникового периода» выступили с номером в русско-народном стиле. При этом основою часть постановки участники катались на одной ноге.

Жюри осталось в восторге от выступления, поставив за технику и артистизм высшие баллы. Больше всего хвалили силу и выдержку участников, которые выполнили трюки, стоя на одной ноге.

Кирилл Зайцев рассказал, что на номер команду вдохновила автобиографическая книга олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. Описывая свое детство, фигурист рассказывал, что, когда ему подарили первые коньки, он поделился ими со своей сестрой. Вместе они катались в одной паре коньков на двоих.

По итогам 12-го выпуска «Ледникового периода» Кирилл Зайцев и Оксана Домнина располагаются на второй строчке в турнирной таблице проекта с 59.90 балла. На первом месте пара Татьяны Волосожар и Федора Федотова (59.98 балла).

Победителя проекта «Ледникового периода» выберут в финале, который покажут 8 января в эфире Первого канала.

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Топ комментариев

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))

Muzykant

Потому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.

Alaxel

Приднестровье отрезают по тихому. Только на пакости и горазды.
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