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Жалобная книга открылась под поздравлением Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/JoeBiden

Президент США Джо Байден поздравил соотечественников с новым 2022 годом — американцы в комментариях пожаловались на политику по борьбе с коронавирусом и

«В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С Новым годом!» — говорится в подписи к фото в Twitter, на котором Джо и Джилл Байдены наблюдают за фейерверками.

В комментариях многие подписчики стали призывать президента США погасить часть кредитов, предоставленных студентам на обучение. Другие читатели выразили недовольство политикой Байдена по борьбе с коронавирусом. Кого-то возмутило, что цены на продукты выросли на 6%, на а энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%.

Большинство комментаторов заключили, что американский лидер не в состоянии «сделать Америку лучше», потому что он до сих пор к этому даже не приступил.

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Политика #Мир
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