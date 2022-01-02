«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа

«Газпром» в 2021 году добыл 514,8 миллиарда кубометров газа, это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер.
«И это плюс 62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году», — приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома".
Экспорт газа в прошлом году увеличился до 185,1 миллиарда кубов — на 5,8 миллиарда больше, чем в 2020-м.
«Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран», — добавил Миллер.
По его словам, самый большой прирост обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа — Германия, Турция и Италия.
Миллер также рассказал, что по итогам 2021 года «Газпром» ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, следовательно, дивиденды тоже будут рекордными.
Nosferatu_25Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?
ponhik78Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
MuzykantПотому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.
AlaxelПриднестровье отрезают по тихому. Только на пакости и горазды.