«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа

«Газпром» в 2021 году добыл 514,8 миллиарда кубометров газа, это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер.

«И это плюс 62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году», — приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома".

Экспорт газа в прошлом году увеличился до 185,1 миллиарда кубов — на 5,8 миллиарда больше, чем в 2020-м.

«Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран», — добавил Миллер.

По его словам, самый большой прирост обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа — Германия, Турция и Италия.

Миллер также рассказал, что по итогам 2021 года «Газпром» ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, следовательно, дивиденды тоже будут рекордными.