Арестованный актер признан самым красивым в мире

Актер, певец и модель Пэинг Такхон из Мьянмы признан обладателем самого красивого мужского лица в мире.

Рейтинг из 100 самых красивых лиц на планете ежегодно составляет американский развлекательный сайт TC Candler. Победителем 2021 года стал 25-летний Такхон. Второе место занял актер Крис Хемсворт, третье — вокалист южнокорейского бойбенда BTS Ким Тхэхен.

В видео на YouTube редакция сайта призвала освободить Такхона из тюрьмы, в которой он находится с апреля прошлого года.

Актер был приговорен к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. В социальных сетях он выступал в поддержку свергнутых гражданских властей, поэтому мировая общественность признала его политзаключенным.