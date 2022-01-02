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Арестованный актер признан самым красивым в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/paing_takhon

Актер, певец и модель Пэинг Такхон из Мьянмы признан обладателем самого красивого мужского лица в мире.

Рейтинг из 100 самых красивых лиц на планете ежегодно составляет американский развлекательный сайт TC Candler. Победителем 2021 года стал 25-летний Такхон. Второе место занял актер Крис Хемсворт, третье — вокалист южнокорейского бойбенда BTS Ким Тхэхен.

В видео на YouTube редакция сайта призвала освободить Такхона из тюрьмы, в которой он находится с апреля прошлого года.

Актер был приговорен к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. В социальных сетях он выступал в поддержку свергнутых гражданских властей, поэтому мировая общественность признала его политзаключенным.

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