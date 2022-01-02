МЧС открестилось от прогноза о смертельном астероиде

МЧС не делало прогнозов о приближении астероида Апофиса к Земле в 2029 году, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прогноза ВНИИ ГОЧС МЧС, на который ранее ссылалось РИА Новости, астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники (около 35,8 тысячи километров). Это должно было произойти 13 апреля 2029 года.

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

В ведомстве также добавили, что россиянам в новогодние праздники стоит заботиться о противопожарной безопасности, а не об «угрозах» из космоса.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Некоторые ученые предупреждали, что он столкнется с Землей в 2068 году, но в NASA заявили, что в ближайшие 100 лет угрозы нет.