Экс-футболист увидел преимущество России в стыках с Польшей

Уход главного тренера сборной Польши по футболу может сыграть на руку сборной России в стыковом матче в отборе на чемпионат мира-2022, сообщил двукратный чемпион России и бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников.

«Шансы сборной России увеличились. Смена тренера у соперника — это всегда на пользу. У них очень мало времени, чтобы что-то изменить», — цитирует Сенникова ТАСС.

Он отметил, что от всей польской команды будет зависеть, как быстро они смогут перестроиться. По его мнению, сила соперников примерно равны.

«У сборной России уже есть определенная сыгранность, тренерский штаб стабилен, мы играем дома, так что считаю, что это нам на руку», — оценил Сенников.

29 декабря главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул пост. На данный момент на должность никто не назначен.