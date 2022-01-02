НАВЕРХ

Экс-футболист увидел преимущество России в стыках с Польшей

Источник:
Sibnet.ru
365 0
Фото: © «Российский футбольный союз»

Уход главного тренера сборной Польши по футболу может сыграть на руку сборной России в стыковом матче в отборе на чемпионат мира-2022, сообщил двукратный чемпион России и бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников.

«Шансы сборной России увеличились. Смена тренера у соперника — это всегда на пользу. У них очень мало времени, чтобы что-то изменить», — цитирует Сенникова ТАСС.

Он отметил, что от всей польской команды будет зависеть, как быстро они смогут перестроиться. По его мнению, сила соперников примерно равны.

«У сборной России уже есть определенная сыгранность, тренерский штаб стабилен, мы играем дома, так что считаю, что это нам на руку», — оценил Сенников.

29 декабря главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул пост. На данный момент на должность никто не назначен.

Еще по теме
Лионель Месси заразился коронавирусом
Болельщики выбрали лучший гол сборной России
Сможет ли «Зенит» обыграть «Бетис» в стыковых матчах ЛЕ?
Кокорин и Миранчук стали дешевле
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
28.12.2021 12:04
info.sibnet.ru
Чемпионка мира Симонова заявила об увольнении после скандала с масками
24.12.2021 16:42
info.sibnet.ru
Губерниев назвал сумму для комфортной жизни в месяц
16.12.2021 11:37
info.sibnet.ru
Оглашено наказание конфликтовавшему из-за маски тренеру
11.12.2021 21:08
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
Жалобная книга открылась под поздравлением Байдена
Володин призвал к санкциям против Украины за поощрение националистов
Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году
О самом главном
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Что предсказали Ванга, Нострадамус и Мессинг на 2022 год
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))

Muzykant

Потому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.

Alaxel

Приднестровье отрезают по тихому. Только на пакости и горазды.
Sibnet.Ru