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Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Президентская программа «не выполнена до конца», «много наработок есть еще», сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Политик отметил, что команда нынешнего президента является «одной из самых мощных за последние сто лет».

По словам Жириновского, современным молодым людям нужно гордиться Россией — «самой мощной в мире стране, самой культурной, самой богатой».

Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться кандидатом в президенты в 2024 году. При этом глава государства отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.

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alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))

winged_wanderer

Про крым они уже и думать забыли.
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