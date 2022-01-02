Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Президентская программа «не выполнена до конца», «много наработок есть еще», сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Политик отметил, что команда нынешнего президента является «одной из самых мощных за последние сто лет».

По словам Жириновского, современным молодым людям нужно гордиться Россией — «самой мощной в мире стране, самой культурной, самой богатой».

Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться кандидатом в президенты в 2024 году. При этом глава государства отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.