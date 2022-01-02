Володин призвал к санкциям против Украины за поощрение националистов

Митинг националистов в Киеве должен получить оценку международного сообщества, за прославление этой идеологии следует вводить санкции против Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные марши в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

«Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия», — написал Володин в Telegram.

По его мнению, происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе.

«На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества», — отметил Володин.