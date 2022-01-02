НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин призвал к санкциям против Украины за поощрение националистов

Источник:
Sibnet.ru
271 2
Фото: © пресс-служба Госдумы

Митинг националистов в Киеве должен получить оценку международного сообщества, за прославление этой идеологии следует вводить санкции против Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные марши в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

«Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия», — написал Володин в Telegram.

По его мнению, происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе.

«На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества», — отметил Володин.

Еще по теме
США размечтались о «перестройке» в России
Президент России пригрозил полным разрывом отношений с США
Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией
Путин застал Байдена врасплох
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чабанам в Туве выдадут скот после нападения ирбисов на стада
Малые села Алтая впервые получили сотовую связь
«Верблюды» из Шерегеша попали на открытки Почты России
Барнаулец упал со скалы при запуске фейерверка
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Компьютеры взломали через обычные индикаторные светодиоды
Боррель посчитал неприемлемыми требования России
Обсуждение (2)
Картина дня
Володин призвал к санкциям против Украины за поощрение националистов
Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году
Экс-чиновник объяснил низкие пенсии в России
МВД предупредило об аннулировании паспортов
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
19
Украина закрыла свои порты для российских судов
18
Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией
17
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
17
Боррель посчитал неприемлемыми требования России
Sibnet.Ru