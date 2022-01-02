Экс-чиновник объяснил низкие пенсии в России

Денег на повышение пенсий у государства нет, так как в России низкие зарплаты, отчислений с которых в ПФР не хватает на достойные выплаты пожилым гражданам, заявил бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета Александр Сафонов.

В России около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию. Чтобы обеспечить им 40% от утраченного заработка, как минимум два работника должны вносить не меньше 20% от своей заработной платы.

«Для того чтобы пенсии были высокими, нужно решить главную проблему — рост заработных плат. Если зарплаты не станут высокими, то и пенсии будут низкими, потому что начисления идут именно с них. Если у нас медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, то 40% от этой суммы — это около 14 тысяч», — приводятся слова Сафонова на сайте КПРФ.

По мнению доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидата экономических наук Константина Добромыслова, помимо повышения зарплат нужно увеличивать и объем отчислений с работодателей.

«Если же говорить глобально, для того чтобы у нас росли пенсии, нужно, чтобы росла доходная часть бюджета Пенсионного фонда. Для этого нужно повышать тарифы страховых взносов, потому что деньги из воздуха не берутся», — отметил экономист.