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Жители Земли увидят первый в новом году звездопад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Метеорный поток Квадрантиды 3 января можно будет рассмотреть с Земли, говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

«В пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», — сообщил планетарий.

Максимально высоко над горизонтом радиант окажется в период с полуночи до рассвета, это лучшее время для наблюдений за метеорным потоком.

Увидеть звездопад можно будет из любой точки на всей территории России: «Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году благоприятны — Луна не помешает наблюдению метеоров».

Квадрантиды — метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса, он ежегодно наблюдается в конце декабря — начале января.

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