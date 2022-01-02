Жители Земли увидят первый в новом году звездопад

Метеорный поток Квадрантиды 3 января можно будет рассмотреть с Земли, говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

«В пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», — сообщил планетарий.

Максимально высоко над горизонтом радиант окажется в период с полуночи до рассвета, это лучшее время для наблюдений за метеорным потоком.

Увидеть звездопад можно будет из любой точки на всей территории России: «Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году благоприятны — Луна не помешает наблюдению метеоров».

Квадрантиды — метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса, он ежегодно наблюдается в конце декабря — начале января.