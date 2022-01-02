Знаменитый врач развеял главный миф о вине

Польза бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы — это выдумка, лучше выбрать белое вино, сообщил знаменитый кардиолог академик РАН Лео Бокерия.

«Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино»,— сказал Бокерия, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли польза от бокала красного вина.

Врач отметил, что белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

«В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», — пояснил Бокерия.