МВД предупредило об аннулировании паспортов

Бумажный паспорт будет аннулирован после того, как гражданин РФ получит электронный документ, сообщила пресс-служба МВД России.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — цитирует ТАСС ведомство.

Выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.