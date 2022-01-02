Чабанам в Туве выдадут скот после нападения ирбисов на стада

Власти Республики Тыва начнут в 2022 году выдавать домашний скот местным пастухам-чабанам в качестве компенсации за нападения краснокнижных снежных барсов (ирбисов) на их стада, сообщил старший научный сотрудник Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН Александр Куксин.

В Туве на протяжении последних лет фиксируются нападения снежных барсов, которые обычно живут в труднодоступных горных районах и избегают встреч с человеком, на стада местных скотоводов.

«Сама программа заработает в 2022 году при поступлении средств для закупки маточного поголовья в компенсационное стадо. Есть три проблемных участка, где нападения происходят ежегодно. Там и будем тестировать механизм», — сообщил Куксин.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы сообщили ТАСС, что на первых порах компенсационное стадо будет насчитывать сто голов. Решение о выдаче компенсации будет приниматься специальной экспертной комиссией, состоящей из компетентных в данном вопросе специалистов. Для получения овец, взамен убитых хищником, чабаны должны будут, в частности, отказаться от убийства снежного барса за нападение на домашний скот.

Снежный барс (ирбис) занесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Республики Тыва. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов: по данным WWF, на планете обитает от четырех до шести тысячей особей, а на Россию приходится около 2% мировой популяции. Подсчитать точную численность популяции хищников не удается из-за того, что барсы живут в труднодоступных горных районах. В России на данный момент подтверждено обитание 70-90 особей ирбиса.