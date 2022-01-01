Космонавты обнаружили новую дырку в модуле «Звезда»

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции, обнаружили последнее место утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Необходимые для устранения утечки средства доставят на орбитальную станцию на ближайшем корабле «Прогресс», отмечается в сообщении. После этого космонавты выполнят работы, необходимые для окончательно ремонта обшивки.

Первая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз и составила 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности.

После этого выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В марте 2021 года космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля «Звезда».

Наблюдения показали, что утечка воздуха снизилась в три раза после проведения работ, однако все равно продолжалась. При этом общее падение давления атмосферы МКС не представляет опасности для жизни и здоровья космонавтов.