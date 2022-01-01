Стали известны обладатели новогоднего миллиарда

Обладателями «новогоднего миллиарда» в «Русском лото» стали два участника — один билет был куплен в Москве, другой в Краснодарском крае. Таким образом, оба победителя получат по 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

«По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, 52 участника выиграли по 1 миллиону рублей. Еще 64 игрока разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону, став обладателями 750 тысяч рублей каждый. Всего выигрышными стали более 14 миллионов билетов.

Розыгрыш «Новогодний миллиард» от «Русского лото» прошел в пятый раз. При этом миллиардером по его итогам стал единственный человек — 1 января 2020 года джекпот сорвала предпринимательница из подмосковного Одинцова Надежда Бартош.