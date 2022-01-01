Молодежную сборную России по хоккею выгнали из самолета

Хоккеисты молодежной сборной России не смогли улететь из канадского Калгари в Европу из-за алкогольного опьянения, курения и отказа надеть маски, сообщила в Twitter журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшая этим рейсом.

Команду сняли с рейса, когда она уже разместилась в салоне, багаж также был выгружен. Вместе с россиянами из самолета выгнали чешскую сборную, которая также должна была вылетать в Европу.

По неподтвержденным данным, одним из главных виновников стал главный тренер российской «молодежки» Сергей Зубов, который закурил, когда шел по «рукаву» к самолету. Кроме этого, у хоккеистов нашли спиртные напитки, передает «Матч ТВ».

Россияне принимали участие в Молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Он был досрочно отменен из-за коронавируса у нескольких игроков, в том числе у представителей сборных России и Чехии.