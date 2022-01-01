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Молодежную сборную России по хоккею выгнали из самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хоккеисты молодежной сборной России не смогли улететь из канадского Калгари в Европу из-за алкогольного опьянения, курения и отказа надеть маски, сообщила в Twitter журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн, летевшая этим рейсом.

Команду сняли с рейса, когда она уже разместилась в салоне, багаж также был выгружен. Вместе с россиянами из самолета выгнали чешскую сборную, которая также должна была вылетать в Европу.

По неподтвержденным данным, одним из главных виновников стал главный тренер российской «молодежки» Сергей Зубов, который закурил, когда шел по «рукаву» к самолету. Кроме этого, у хоккеистов нашли спиртные напитки, передает «Матч ТВ».

Россияне принимали участие в Молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Он был досрочно отменен из-за коронавируса у нескольких игроков, в том числе у представителей сборных России и Чехии.

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dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
Sibnet.Ru