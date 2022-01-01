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Минздрав порекомендовал от похмелья кефир и капустный рассол

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Похмелье после Нового года не следует снимать новыми дозами алкоголя, восстановлению организма помогут кефир, бульоны и капустный рассол, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Если новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол», — сказал Брюн.

По его словам, для снятия похмельных симптомов также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты. Однако в любом случае для восстановления потребуется длительное время, указал специалист.

Нарколог уточнил, что утром после празднования не рекомендуется заниматься спортом и ходить в баню, так как в этом случае сердце получит повышенную нагрузку.

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dddd

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alemtin

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