Российские АЭС установили исторический рекорд

Российские атомные станции в 2021 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Таким образом, был побит рекорд, установленный всеми атомными станциями Советского Союза в 1988 году — порядка 215 миллиардов киловатт-часов. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране.

Объем выработанной АЭС электроэнергии в 2021 году позволил сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме свыше 111 миллионов тонн, которые были сэкономлены благодаря использованию атомных станций, отмечается в сообщении.

Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стал ввод в эксплуатацию в марте 2021 года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний.

Самый большой вклад в выработку внесли Калининская (свыше 34,3 миллиарда киловатт-часов), Балаковская (свыше 33 миллиардов киловатт-часов) и Ростовская (свыше 31,7 миллиарда киловатт-часов) атомные станции.

На сегодня в России работают 11 АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков, включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок, суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.