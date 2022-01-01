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Пять человек в новогоднюю ночь погибли в пожаре в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Пять человек, в том числе ребенок погибли во время пожара в селе Хомутово Иркутской области, сообщает СУ СК РФ по региону.

Утром 1 января поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме по адресу в селе Хомутово. В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу.

По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работают следователи СК и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

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dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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