Пять человек в новогоднюю ночь погибли в пожаре в Иркутской области

Пять человек, в том числе ребенок погибли во время пожара в селе Хомутово Иркутской области, сообщает СУ СК РФ по региону.

Утром 1 января поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме по адресу в селе Хомутово. В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу.

По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



На месте происшествия работают следователи СК и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.