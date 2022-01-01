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Минимальная цена пачки сигарет выросла в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января — с 108 до 112 рублей. Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Путин.

Согласно закону об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет по цене ниже минимальной запрещена. Увеличение порога связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%.

Впервые минимальную цену на сигареты в РФ установили 1 апреля прошлого года, она рассчитывается Минсельхозом на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента.

При этом власти считают, что минимальная цена также является эффективным инструментом для борьбы с нелегальным табачным оборотом.

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Топ комментариев

dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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