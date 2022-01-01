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Бастрыкин поручил оценить опасность концерта Линдеманна в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку доводов общественников, которые хотят запретить концерт вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске.

Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться в Новосибирске 26 января 2022 года. Они просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет. 

Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

В своем обращении активисты высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в интервью заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и с тем, что ей необходимо дать отпор.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области организовать «проверку доводов общественников и о результатах доложить».

Lindemann — это второй проект вокалиста Rammstein. Стиль группы, в которой участвуют Линдеманн и Петер Тэгтгреном, относится к жанру индастриал-метала.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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