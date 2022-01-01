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Китай опубликовал новые фотографии Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © cnsa.gov.cn

Государственное космическое управление КНР опубликовало серию снимков Марса, сделанных орбитальным модулем космического зонда «Тяньвэнь-1». Фотографии передавались с орбиты Красной планеты почти 20 минут.

На обнародованных снимках запечатлена планета, сам зонд и китайский марсоход. Модуль находится на орбите Марса 526 дней, он был запущен 23 июля 2020 года при помощи тяжелой ракеты-носителя CZ-5.

После посадки спускаемого модуля орбитальный модуль продолжает двигаться вокруг Марса, совершая полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня. Его основная функция — служить ретранслятором при передаче информации с марсохода.

Китайский марсоход «Чжужун» прошел по поверхности Красной планеты порядка 1,5 километра. Он приступил к своей миссии 22 мая прошлого года. Среди научных целей миссии — исследование геологических характеристик поверхности, а также внутренней структуры Марса.

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