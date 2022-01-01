Россия изменила концепцию борьбы с преступностью

Новая государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» вступила в силу в России с 1 января 2022 года.

Согласно новым положениям, теперь вовлечение граждан в несанкционированные митинги признано одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

Кроме этого, среди обновленных целей обеспечения государственной и общественной безопасности упоминается защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств».

Разработчики документа отмечают, что к 2030 году планируется снизить доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах в общем числе преступлений до 5,27%. Смертность с ДТП планируется сократить до четырех человек на 100 тысяч населения.