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Ученые разработают пожизненную вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma намерена в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет к возбудителю инфекции.

Основной препарата должна стать вакцина против оспы, разработанная еще в 18 веке. Исследователи намерены внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины, пишет Japan Times.

В ходе экспериментов на мышах ученые создали и применили препарат на основе рекомбинантного вируса осповакцины и содержащий ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев вакцинированные особи демонстрировали высокий уровень антител.

Отмечается, что 20 месяцев — это приблизительная средняя продолжительность жизни грызунов. При этом ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта. Ученые рассчитывают, что такой препарат может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет.

Разработчики указывают, что перспективная вакцина от коронавируса также имеет и другие преимущества — в частности, ее можно долго хранить в сухом виде при комнатной температуре.

Тема: Коронакризис
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dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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