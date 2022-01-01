Единый платеж вводится для российского бизнеса

Закон о расширении механизма Единого налогового платежа вступает в силу с 1 января, теперь бизнес сможет в рамках эксперимента платить налоги «авансом» единым поручением.

Единый налоговый платеж — аналог электронного авансового кошелька, куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределят эти деньги самостоятельно.

Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели сейчас перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, новая форма устраняет это неудобство.

Бизнес сможет воспользоваться новым форматом с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Чтобы воспользоваться механизмом ЕНП, бизнесу нужно будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения или проживания.

Федеральная налоговая служба отмечает, что из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 миллионов ошибок в год. Единый платеж устранит данную проблему. С 2023 года он может стать обязательным.