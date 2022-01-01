Россияне начнут платить налог с банковских вкладов

Россияне в 2022 году начнут платить налоги с процентов по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей, соответствующий закон был принят в январе прошлого года.

Первые налоговые выплаты будут начислены на доходы с депозитов, полученные гражданами в 2021 году. Налогом облагается не сумма вкладов, а часть доходов, полученная в виде процентов по ним.

Часть полученной в результате выплаты процентов прибыли налогом облагаться не будет. Не облагаемая налогом сумма рассчитывается так: ключевая ставка Центробанка на 1 января умножается на сумму в 1 миллион рублей.

Таким образом, за 2021 год налогообложению будет подлежать процентный доход, превышающий 42,5 тысяч рублей. Налоговая ставка для него составит 13% вне зависимости от того, является ли владелец вкладов налоговым резидентом России.

Если доход, полученный в виде процентов по вкладам, меньше 42,5 тысяч рублей, платить налог не нужно. Если банковские вклады номинированы в иностранной валюте, по ним также придется заплатить налоги независимо от размера ставки.

При этом учитываться будет весь доход по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Декларировать доход от процентов россиянам не нужно, банки обязаны самостоятельно отправить сведения в территориальные органы ФНС, после чего служба рассчитает сумму налога.