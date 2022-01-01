Украина закрыла свои порты для российских судов

Российским судам запретили доступ во внутренние воды Украины, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Согласно его тексту, корабли под российским флагом отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие. Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавательных средств, которыми владеют граждане России.

Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее «страной-агрессором».