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Украина закрыла свои порты для российских судов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Российским судам запретили доступ во внутренние воды Украины, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Согласно его тексту, корабли под российским флагом отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие. Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавательных средств, которыми владеют граждане России.

Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее «страной-агрессором».

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