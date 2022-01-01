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Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лотерея «Русское лото» 1 января в прямом эфире НТВ разыграет более двух миллиардов рублей, сообщается на официальной странице официального распространителя «Столото».

Розыгрыш новогоднего миллиарда рублей, а также дополнительных призов состоится в рамках тиража №1421 «Русского лото». Деньги разыграют в лотерейном шоу «Новогодний миллиард», которое начнется в прямом эфире в 15.30 по московскому времени.

Кроме телеканала НТВ, за розыгрышем также можно следить на канале «Столото» в YouTube, официальных страницах «Столото» в соцсетях. Впервые в 2022 году можно будет понаблюдать за розыгрышем новогоднего миллиарда в Telegram и TikTok.

Продажи билетов «Новогоднего миллиарда» в интернете завершатся 1 января 2022 года в 11.00 по московскому времени. Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте «Столото» в 17.30 по московскому времени.

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