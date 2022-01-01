Subaru влетел в опору моста в Новосибирске, двое погибли

Водитель на автомобиле Subaru Legacy в первый день нового года врезался в опору моста, погиб он и его пассажир, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

1 января в 06.50 34-летний водитель на автомобиле Subaru Legacy, двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Советской, в сторону улицы Фабричной, в пути следования у на Красный проспект, 2 врезался в бетонную опору моста.

В данном ДТП водитель и его 33-летний пассажир-мужчина погибли на месте. А 34-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.