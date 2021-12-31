США размечтались о «перестройке» в России

Россия вынесла экономические уроки из распада СССР, к такому выводу пришли эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли.

Многие ключевые характеристики российской экономики и российской экономической политики отражают стремление руководства не допустить повторения печального советского опыта, при водит РИА Новости мнение аналитиков.

Издание приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева, утверждающего, что «макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует».

России удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введенных Западом санкций, резюмируют авторы публикации.

К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х упали до уровня экономической стагнации. Дефицит внутреннего рынка покрывался импортом, приобретенном за "нефтедоллары", валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не на цели перспективной модернизации экономики.

Пришедший к власти генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев запустил новую концепцию внутренней и внешней политики, получившую название перестройка. Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране, однако их авторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Со второй половины 1989 года произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Стала нарастать социальная напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и товаров первой необходимости.