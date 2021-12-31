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Женщина раскрыла измену мужа по едва заметной детали

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Пользовательница TikTok с ником angelalabaaa рассказала о том, как она раскрыла измену партнера.

«Как я наконец-то поймала моего парня на измене, а потом он позвонил мне, чтобы расстаться, потому что его раскрыли», — цитирует ТАСС angelalabaaa.

Девушка в ролике показала селфи, которое ее парень прислал ей с отдыха. Он сплавлялся по горной реке на каяке. В отражении солнцезащитных очков молодого человека отчетливо видна другая девушка, которая сидит с ним в одной лодке.

После девушка показала подписчикам скриншот переписки со своим парнем, где она спросила напрямую, кто эта девушка, что видна в отражении. Как следует из дальнейших сообщений, молодой человек не захотел продолжать диалог и заблокировал ее контакт.

Автор видео призналась, что позже мужчина во всем сознался и ее подозрения были подтверждены.

Подписчики социальной сети выразили поддержку в комментариях и порадовались, что теперь, когда правда раскрылась, девушка больше не будет обманутой. Ролик стал вирусным и набрал за несколько дней 875 тысяч просмотров.

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