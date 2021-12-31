Названа допустимая доза алкоголя в новогоднюю ночь

Алкоголь не следует смешивать с газированными напитками и сладостями, на праздник можно выпить один или два бокала белого вина, разбавленного водой, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как пузырьки увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», — отметил специалист.

По словам Брюна, не стоит забывать и о морально-нравственном аспекте, так как за новогодним столом часто находятся дети, им не следует видеть в праздник нетрезвых родителей, передает РИА Новости.

Эксперт также уточнил, что в качестве закуски для алкогольных напитков лучше всего использовать картофельное пюре, так как оно является абсорбентом и способствует тому, чтобы алкоголь медленно всасывался в кровь.